غدا.."رجال" سلة الأهلي يواجه سموحة في اللقاء الفاصل بدور الثمانية بدوري السوبر للمحترفين

يواجه الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، فريق سموحة في المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء على صالة 6 أكتوبر في اللقاء الفاصل بدور الثمانية من دوري السوبر للمحترفين.

ويواصل الأهلى تدريباته اليوم استعدادا للمباراة، حيث سيشهد مران اليوم التركيز على الجوانب الخططية والمهارات الفردية بعد فوز الفريق بنتيجة 76 - 75 على سموحة أمس ونجح في تعويض خسارته بجولة الذهاب التي انتهت بفوز سموحة بنتيجة 81 - 73 ليحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة تقام غدا لتحديد المتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

ويسعى طارق خيري المدير الفني إلى تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب؛ لتجنب الأخطاء السابقة وتعويض الغيابات في الفريق بسبب الإصابات.