الفلبين تحتج على نشر سفن صينية في مياه متنازع عليها

قال متحدث باسم رئيس الفلبين اليوم الإثنين، إن بلاده قدمت احتجاجا دبلوماسيا على وجود أكثر من 200 زورق صيني قرب جزيرة تحتلها مانيلا في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.



وسعى الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي لتحسين العلاقات مع الصين منذ توليه السلطة في 2016 في مقابل تعهدات بقروض واستثمارات بمليارات الدولارات.



وقال المتحدث سالفادور بانيلو، في إفادة صحفية دون أن يصف الزوارق إن وزارة الشؤون الخارجية احتجت على وجود الزوارق قرب جزيرة ثيتو التي تحتلها الفلبين.



وقال السفير الصيني إنها زوارق صيد.



وذكر بانيلو "مجرد وجودها هناك وبقائها لمدة أسبوع، لماذا، ماذا تفعل هناك؟" ولم يتضح متى أو أين قدمت الفلبين احتجاجها.



وأظهرت بيانات عسكرية أن الفلبين رصدت أكثر من 200 زورق صيني قرب ثيتو، التي تعرف محليا باسم باجاسا، من يناير وحتى مارس من هذا العام.



وتطالب كل من الفلبين والصين وفيتنام وتايوان وبروناي وماليزيا بالسيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة تقدر قيمتها بنحو 3.4 تريليون دولار سنويا.