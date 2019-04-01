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رياضة
الإثنين 01/أبريل/2019 - 01:58 م

عبدالحفيظ يتحدث عن تحديات الأهلى بعد مباراة الزمالك

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
أ ش أ
dostor.org/2575049

أكد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، أهمية المباريات التي تنتظر الفريق خلال شهر أبريل الجاري، والتي وصفها ب"الصعبة " و"الحاسمة".
وأضاف- في تصريح اليوم الإثنين أن الأهلي لديه مواجهات مهمة للغاية أيضا في مشواره الإفريقي بالإضافة إلى الدوري الممتاز، ويسعى لتحقيق الأهداف في كلا البطولتين.
وأشار إلى أن الفريق يسير بشكل جيد، وأنه كان في حاجة لتحقيق الفوز على الزمالك في القمة" 117" التي جمعتهما يوم السبت الماضي، لافتا إلى أنه تم إغلاق هذه الصفحة، وأصبح التركيز بالكامل في الوقت الراهن نحو مباراة الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء في الدوري، ثم يبدأ بعدها التفكير في مباراة "صن داونز " الجنوب إفريقي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، حيث يتم التعامل مع الأمور خطوة -خطوة لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المرحلة.
وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون جيدا أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب التركيز الشديد وبذل أقصى ما يمكن لتحقيق أهداف هذه المرحلة المهمة جدا في مشوار الفريق المحلي والإفريقي هذا الموسم.
وشدد على الحاجة إلى عامل التوفيق خلال المنافسات المرتقبة، بحثا عن هدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز.

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