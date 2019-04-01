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الإثنين 01/أبريل/2019 - 01:56 م

السلطات السريلانكية تدمر 769 كيلوجرامًا من المخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2575047

قامت السلطات في سريلانكا، اليوم الإثنين، بتدمير 769 كيلوجراما من المخدرات التي تم ضبطها أثناء حملات مداهمة قام بها أفراد من الشرطة والجمارك، في إطار الحملة التي تشنها البلاد ضد تهريب المخدرات.

وقال المسئولون إن الرئيس مايثريبالا سيريسينا، الذي يقود حملة ضد المخدرات، أشرف شخصيا على تدمير الكمية التي تم ضبطها، في منطقة كيلانيا التي تقع بضواحي العاصمة كولومبو.

وقال مسئول الشرطة، روان جوناسيكارا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن الخطوة تهدف إلى إعطاء ثقة للمواطنين في أن المخدرات المكتشفة يتم تدميرها".

وقد ضبطت السلطات في سريلانكا أكثر من 3000 كيلوجرام من المخدرات منذ عام 2015، إلا أن تدمير هذه الكمية تأخر بسبب الإجراءات القانونية.

ويتم احتجاز أكثر من 100 ألف شخص سنويا بسبب تورطهم في جرائم متعلقة بالمخدرات.

وقد أصبحت المخدرات قضية رئيسية في سريلانكا، خلال السنوات الأخيرة، حيث صارت البلاد مركزا للعصابات الدولية لتهريب المخدرات، كما تتزايد أعداد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في البلاد.

من جانبه، تعهد الرئيس سيريسينا بإعادة تطبيق حكم الإعدام بحق المدانين في جرائم المخدرات.

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