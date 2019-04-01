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الإثنين 01/أبريل/2019 - 01:55 م

استئناف أعمال مؤتمر "أيام الأراض والمياه" لليوم الثاني على التوالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ريهام احمد
dostor.org/2575046

استئنف مؤتمر أيام الأرض والمياه 2019، جلساته في اليوم الثاني من أيام انعقاده الخمسة المنعقد بالقاهرة.

ويهدف المؤتمر لاستعراض التقدم المحرز في معالجة مشكلة ندرة المياه في المنطقة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرة بين البلدان والشركاء وتحديد التوجهات والخطوات المستقبلية مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة، والتحديات الجديدة وفرص التنمية المستدامة.

ورغم تركيز المؤتمر على منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إلا أنه سيرتبط بالمنظور العالمي من خلال مشاركة بلدان وخبراء من مناطق أخرى (آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية) لتبادل المعرفة وتعزيز رؤى مشتركة بين الأقاليم، وينقسم المؤتمر إلى جزئين:

الجزء الأول اجتماع الخبراء الفنيين والمسؤلين رفيعي المستوى من 31 مارس إلى 3 أبريل.

ويتمثل الجزء الثاني في إجتماع وزاري مشترك بين وزراء المياه ووزراء الزراعة العرب والذي سيعقده بمقر أمانة جامعة الدول العربية يوم 4 أبريل.

وياتى المحور الرئيسي لجلسات اليوم حول مكافحة تدهور حالة الأراضي لتعزيز الاستدامة والأمن الغذائي.

وفي الجلسة النوعية حول التغيرالمناخي، التى عقدت اليوم اكد الدكتور وديد عريان كبير مستشارى الحد من مخاطر الكوارث والتغير المناخى بجامعة الدول العربية اليوم فى الجلسة النوعية حول التغير
المناخى أن الدول العربية تفقد ما يقرب من ١،١٧٪؜ من الغطاء الأرضي في المنطقة العربية وهو ما يؤثر بشكل مباشر علي أنشطة الزراعة والرعي.

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