والى: البدء في سداد رسوم حج الجمعيات غدا ولمدة أسبوع

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية اعتبارا من يوم 23 يوليو المقبل، ﻭأن الحجاج الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية هذا العام سيقومون بدفع رسوم رحلة الحج اعتبارا من غدا الثلاثاء ولمدة أسبوع من خلال البنوك الحكومية "بنك مصر والأهلي، والقاهرة" وكذلك من خلال مكاتب البريد، وذلك للعمل على راحة الحجاج في سداد الرسوم في أي مكان قريبة منهم، ﻭأن من يتعذر في السداد في الفترة المحددة يتم اختيار أسماء بديلة من قائمة الاحتياطي.



وأضافت "والي" خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440هـ 2019 م: "إننا نحرص على تقديم خدمات جيدة للحجاج كل عام وتقدمت بالشكر لوزارة الداخلية ووزارة الطيران على التنسيق من أجل راحة الحجاج، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة من أجل تخصيص عيادة طبية بكل فندق لحجاج الجمعيات الأهلية لرعاية الحجاج طوال فترة الحج خاصة كبار السن منهم".