السفير المصري لدى الأردن: العلاقات بين القاهرة وعمان في أفضل حالاتها

أكد السفير المصري لدى الأردن، شريف كامل، أن العلاقات بين القاهرة وعمان في أفضل أحوالها وتحديدا على مستوى قيادتي البلدين، مشيرا إلي أهمية القمة الثلاثية التي عقدت مؤخرا في القاهرة.



وأشاد السفير - خلال لقائه لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - المصرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الإثنين، بالدور الذي يضطلع به مجلس النواب الأردني واللجنة لتعزيز العلاقات بين البلدين.



من جانبه، أكد رئيس اللجنة، النائب نواف الزيود، أهمية العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين البلدين، والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين، منوها بسعي اللجنة خلال لقاءاتها الدورية بالسفير المصري إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.



وأضاف أن اللجنة تثمن أعمال القمة الثلاثية التي عقدت مؤخرا بالقاهرة، وأهميتها في تعزيز العمل العربي المشترك وتطويره وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الثلاث - مصر والأردن والعراق -،لافتا إلى موقف العاهل الأردني تجاه القضية الفلسطينية وجهوده المثمرة في إعادة الزخم اليها.



وأوضح أن اللجنة قامت أواخر العام الماضي بزيارة مصر، حيث التقت خلالها عددا من المسؤولين، وجرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمها: ضرورة تسهيل الإجراءات على الحدود المصرية، وتخفيض رسوم التصدير للأردن، مما يعزز فرص أفضل لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وزيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الأردنيين للدراسة بمصر، وتخفيض معدلات القبول للدراسات العليا للأردنيين، وتفعيل خط الغاز المصري بين البلدين، وإعفاء رسوم الشحن للشاحنات القادمة من مصر إلى الأردن.