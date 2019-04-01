القاهرة : الإثنين 01 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
عالم
الإثنين 01/أبريل/2019 - 01:47 م

الهند تدعم ناريندرا مودي في الانتخابات العامة المقبلة بـ"الساري"

ناريندا مودي
ناريندا مودي
منار أحمد
dostor.org/2575034

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الهند، وخوض حزب "بهاراتيا جانتايا"، الذي يترأسه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعرب العديد من المواطنين في الهند عن دعمهما له بطريقة جديدة ومثيرة.

حيث قام الكثير من رجال الأعمال في الهند بالتعبير عن دعمهما لناريندرا مودي عن طريق تصنيع ساري هندي ملصق عليه صورة مودي، بالإضافة إلى أقمشة سوداء مزينة بالورود والشموع، خاصة في ولاية جابور، وماديا براديش.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، عن أنجالي ساهو، أحد السكان المحليين: لقد خرجنا نبحث عن ساري يظهر دعمنا لرئيسنا.

وقال أعاد أبيناندا: إنه رئيس الوزراء الوحيد الذي فعل الكثير من أجل الأمة الهندية، لقد جئت لشراء ساري يدعم جيشنا.

وفي الوقت نفسه، قالت ريشة ساهو، من سكان المنطقة: "لقد دعم رئيس الوزراء أمتنا، ولذا فإنني أؤيده، لقد اشتريت الساري الهندي".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ 4 شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 4 شهر

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ 5 شهر

الخطوط الجوية الكويتية تقرر تعليق العمل لسوء الطقس

منذ 5 شهر

فوز اليمينى المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل

منذ 5 شهر

ليبيا.. داعش يهاجم بلدة الفقهاء ويختطف عددًا من قوات الشرطة

الآن

الجارديان: بريطانيا قد تغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 22 مايو

رئيس البورصة: نسعى لإحداث هيكلة جذرية في الثقافة المالية

الأرصاد: غدًا ارتفاع تدريجي بالحرارة يصاحبه أمطار.. والقاهرة 22

ضبط مهاجم عشوائي طعن 4 أشخاص في إدمونتون ببريطانيا

ads
الأكثر قراءة

حقيقة فرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين

المالية تعلن أسعار الدولار الجمركي الجديدة

بلاغ يتهم أيمن نور بالتحريض على قلب نظام الحكم

استيلاء العادلى على أموال الداخلية وأحداث "مدينة الإنتاج الإعلامى" أبرز محاكمات اليوم

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

تصعيد جديد من إدارة الزمالك ضد حسام وإبراهيم حسن

ورطة جديدة لـ «الجبلاية» بسبب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

يوفنتوس يعلن عن غياب ​ليوناردو سبيناتزولا أمام أياكس

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

حقيقة فرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين

المالية تعلن أسعار الدولار الجمركي الجديدة

بلاغ يتهم أيمن نور بالتحريض على قلب نظام الحكم

استيلاء العادلى على أموال الداخلية وأحداث "مدينة الإنتاج الإعلامى" أبرز محاكمات اليوم

الرئيس نيوز

حماس: رفض المنحة القطرية احتجاج على الشروط الإسرائيلية

مدبولى يوجه بإدراج مشروع قانون العلاوات بجدول أعمال الاجتماع المقبل لـ"الوزارء"

"خليك مسئول شارك فى الدستور".. حملة لحزب الحرية

غوتيرس في القاهرة اليوم لبحث نتائج "قمة تونس"

تكلفة زيادة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

كشكول

بالصور.. "سويلم" يفتتح معرض تدوير نفايات البيئة بدمياط التعليمية

معاً نستطيع: 80 % من طلاب الأول الثانوي يمتحنون خارج المدرسة

"مكافحة الآفات الزراعية" قافلة لجامعة المنوفية

للمرة الثانية.. "مصر" رئيسًا للجنة الدولية الفرعية للعلوم البحرية باليونسكو

بالصور.. مؤتمر "الأورومتوسطي" يكرم المشاركين من جامعتي القاهرة والإسكندرية

الأمصار

ولي العهد يطلق مفاجأة لأول مرة في تاريخ السعودية

رئيس الوزراء المصري يعقد اجتماعا بشأن منح علاوات العاملين في الدولة

تونس: السيسي حضر القمة إكراما للرئيس

مصرع 24 رجل إطفاء إثر حريق في غابة بالصين

بإجراء على تويتر.. مرشح المعارضة التركية يعلن فوزه في إسطنبول

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

اتهامات لقائد أوركسترا "شتاتسكابيل" في برلين تخيم على البرنامج الجديد لأوبرا "شتاتسوبر"

احتفال غير تقليدي لجوجل بـ"كذبة أبريل"

سببان رئيسان للإصابة بسرطان الثدي يمكن تجنبهما

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

غدًا.. الذكرى الـ12 لليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎