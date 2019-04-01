الهند تدعم ناريندرا مودي في الانتخابات العامة المقبلة بـ"الساري"

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في الهند، وخوض حزب "بهاراتيا جانتايا"، الذي يترأسه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعرب العديد من المواطنين في الهند عن دعمهما له بطريقة جديدة ومثيرة.



حيث قام الكثير من رجال الأعمال في الهند بالتعبير عن دعمهما لناريندرا مودي عن طريق تصنيع ساري هندي ملصق عليه صورة مودي، بالإضافة إلى أقمشة سوداء مزينة بالورود والشموع، خاصة في ولاية جابور، وماديا براديش.



ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، عن أنجالي ساهو، أحد السكان المحليين: لقد خرجنا نبحث عن ساري يظهر دعمنا لرئيسنا.



وقال أعاد أبيناندا: إنه رئيس الوزراء الوحيد الذي فعل الكثير من أجل الأمة الهندية، لقد جئت لشراء ساري يدعم جيشنا.



وفي الوقت نفسه، قالت ريشة ساهو، من سكان المنطقة: "لقد دعم رئيس الوزراء أمتنا، ولذا فإنني أؤيده، لقد اشتريت الساري الهندي".