كوينز بارك يقيل مدربه عقب انتصار واحد في 15 مباراة

أعلن نادي كوينز بارك رينجرز المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين، أنه انهى ارتباطه بمدربه ستيف مكلارين عقب إشراف المدرب السابق لمنتخب انجلترا على فترة محبطة شهدت سلسلة من النتائج السيئة هذا العام.



وحقق مكلارين، الذي عُين مدربا لكوينز بارك رينجرز في عقد يمتد لعامين في مايو ايار الماضي، انتصارا واحدا في أخر 15 مباراة في الدوري.



وتراجع الفريق من المركز الثامن الى 17 في جدول الترتيب وبات يتقدم بفارق ثماني نقاط فوق منطقة الهبوط.



وقال لي هوس الرئيس التنفيذي للنادي في بيان "نحن ممتنون له (مكلارين) بسبب كافة جهوده خلال وجوده معنا.



وتابع"من المفهوم اننا في مرحلة انتقالية ونعمل بجدية على جعل النادي في حالة استقرار مالي. لدينا تحديات قادمة، ليس اقلها تقليص فاتورة الرواتب ونأمل في ان نظل في إطار المنافسة".



وتولى مكلارين تدريب انجلترا ما بين عامي 2006 و2007 وانتهت فترته بالفشل في التأهل لبطولة أوروبا 2008.