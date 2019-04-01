تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن في الأهرام لـ22 أبريل

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن لسرقته بمنطقة الأهرام، لجلسة 22 أبريل، لسماع شهود الإثبات.



صدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل، وأحمد عبدالعزيز إبراهيم ونادر محمد حسن ومدحت سالم رمضان، وسكرتيرة سيد نجاح وأحمد رضا.



وأسندت النيابة للمتهمين "بلال رضوان، السيد عرفة، وعبدالله محمد"، تهمة قتل المجني عليه "نبيل زكريا" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن تسللوا إلى مسكنه ودخلوا إلى غرفة نومه وباغته المتهم الثاني بضربة على رأسه، فيما طعنه المتهم الثالث بسلاح أبيض، فتمكنوا بتلك الوسيلة من سرقة محتويات الشقة والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية وفروا هاربين.