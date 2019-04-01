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محافظات
الإثنين 01/أبريل/2019 - 01:39 م

محافظ البحيرة: الانتهاء من إنشاء 12 مدرسة جديدة بتكلفة 56 مليون جنيه

محافظ البحيرة هشام
محافظ البحيرة هشام آمنة
أ ش أ
dostor.org/2575022

قال محافظ البحيرة هشام آمنة إن فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة انتهى من إنشاء 12 مدرسة في المراحل التعليمية المختلفة، بإجمالي 185 فصلا وبتكلفة 56 مليونا و623 ألف جنيه، لافتا إلى أنه يجري العمل في 50 مدرسة على مستوى جميع الإدارات التعليمية تضم 784 فصلا بتكلفة 331 مليونا و454 ألف جنيه.

وأضاف محافظ البحيرة - في تصريح اليوم الإثنين - أنه تم اعتماد خطة إنشاءات 112 مدرسة في خطة 2019 2020 عبارة عن 27 مدرسة إنشاء جديد، و15 مدرسة إحلال كلي، و53 مدرسة إحلال جزئي، و4 مدارس توسعات، و3 مدارس تعلية.

وثمن المحافظ جهود هيئة الأبنية التعليمية بالبحيرة وجهودها المتواصلة وتكثيف العمل للانتهاء من خطة إنشاء المدارس الجديدة بنطاق المحافظة، وذلك للعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب باعتباره قاطرة التنمية المستدامة والسبيل لتقدم وبناء المجتمع.

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