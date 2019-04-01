الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافي العربي تحت شعار "القدس الشريف"

تحتفل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الثلاثاء، بيوم التراث الثقافي العربي تحت شعار (القدس الشريف).



وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة بأنه سيقام على هامش احتفال هذا العام، الذي سيشارك فيه الجهات المعنية بالتراث في الدول العربية وعدد من منظمات المجتمع المدني المعنية، معرض للتراث المقدسي يشارك فيه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بفلسطين.



وأشارت إلى أن برنامج عمل الاحتفال يتضمن تقديم أوراق عمل حول التراث الفلسطيني والأدب والشعر الفلسطيني ومخاطر الاعتداءات الإسرائيلية على تراث المسجد الٌأقصى وأهمية المخطوطات في الحفاظ على التراث المقدسي.



يأتي الاحتفال تنفيذا للقرار رقم (8030) الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في مارس 2016.