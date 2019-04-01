دورتموند يواجه أزمة بسبب الإصابات مع غياب حكيمي وديالو

كشفت الفحوص التي خضع لها المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين، أنه يعاني من إصابة بكسر في عظام القدم، ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.



وأوضح النادي، متصدر الدوري الألماني (بوندسليجا)، أنه سيفتقد أيضا جهود المدافع الآخر، الفرنسي عبد ديالو، لفترة بسبب مشكلة عضلية.



وباتت الإصابات تشكل أزمة أمام المدير الفني لوسيان فافري، قبل مباراة الفريق المرتقبة يوم السبت المقبل أمام مضيفه بايرن ميونخ، والتي قد تغير ملامح الصراع في قمة جدول البوندسليجا.



ويتصدر دورتموند الدوري برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين أمام حامل اللقب بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، قبل المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "أليانز أرينا" بميونخ في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.



وكان المغربي الدولي أشرف حكيمي، المعار لدورتموند من ريال مدريد الإسباني، قد شارك من مقعد البدلاء في الدقيقة 49 مكان ديالو في مباراة أمس الأول السبت التي انتهت بالفوز على فولفسبورج 2 صفر، لكنه غادر الملعب بسبب الإصابة في الدقيقة 74.



وذكر نادي دورتموند أن حكيمي 20 عاما، سيخضع لعملية جراحية في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الاثنين، ولن يعود للمشاركة خلال هذا الموسم.



وأضاف لنادي أنه لم يتضح بعد طول الفترة التي سيغيبها المدافع الفرنسي ديالو 22 عاما.