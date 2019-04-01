الأنبا مكاريوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس أبانوب بسفاي

ترأس أمس الأحد الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديسين أبانوب وونس بسفاي في مركز أبو قرقاص.



وشاركه في الصلاة القمص دوماديوس عبد السيد وكيل المطرانية، القمص تادرس سمعان كاهن كنيسة مارجرجس اتليدم، والقس أغاثون كاهن الكنيسة، وحضر أيضا القس موسى رزق الله.



وقام الأنبا مكاريوس خلال صلوات القداس بتدشين أواني وحجاب الهيكل، وسط حضور من شعب الكنيسة وعقب القداس الإلهي، كما قام نيافته بزيارة بعض الأسر بالقرى المجاورة من المرضى والفقراء.