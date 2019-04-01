إغلاق مطار "مالبينسا" بمدينة ميلانو الإيطالية بسبب طائرة بدون طيار

اغلق مطار "مالبينسا"، بمدينة ميلانو، وهو ثاني أكبر مركز للحركة الجوية في إيطاليا، لفترة وجيزة اليوم الإثنين بسبب تواجد "طائرة بدون طيار غير مصرح لها" في سماء المطار.



وقال متحدث باسم شركة SEA المشغلة للمطار، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تم تعليق حركة الوصول والإقلاع من المطار لنحو 20 دقيقة بداية من الساعة 11 صباحا.



وأضاف أن "الوضع عاد بعد ذلك إلى طبيعته".



ووفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية فقد جرى تحويل مسار أربع رحلات قادمة، ثلاثة منها إلى مطار "لينيت" الأصغر في ميلانو، والأخرى إلى تورينو.