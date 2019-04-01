انطلاق فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019 بالرياض اليوم

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر الطيران المدني الدولي 2019، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) على مدى يومين بمدينة الرياض، بحضور 15 وزير نقل ومواصلات، وبمشاركة 140 من رؤساء سلطات ومنظمات وتنفيذيين لكبرى شركات الطيران من مختلف دول العالم.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه جرى خلال المؤتمر توقيع ثلاث اتفاقيات للخدمات الجوية هي: اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي السعودية وقبرص، وقعها من الجانب السعودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومن جانب جمهورية قبرص وزيرة النقل والاتصالات والأشغال القبرصية فاسيكي أنستاسيادو.



كما تم توقيع اتفاقية للخدمات الجوية بين حكومتي السعودية وتشاد، وقعها من جانب المملكة وزير النقل السعودي، ومن جانب جمهورية تشاد وزير الطيران المدني والأرصاد الجوية التشادية محمد طاهر عروزي، واتفاقية للخدمات الجوية بين حكومتي السعودية وجورجيا، وقعها من جانب المملكة وزير النقل السعودي ومن الجانب الجورجي نائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجيني أكاكي ساقراشفلى.



ووقع العامودي، محضر اتفاق تمهيدًا للدخول في اتفاقية للخدمات الجوية، بعد استكمال كل طرف لإجراءاته النظامية الداخلية، ووقعها من الجانب الأرجنتيني مدير عام الطيران المدني الدكتور توماس أنساوستي.



عقب ذلك، افتتح العامودي المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يشتمل على أجنحة للشركات الطيران وخدمات النقل الجوي.