أدلة جديدة في قضية الفساد المتورط فيها رئيس الوزراء الكندي

كشفت صحيفة الإندبندنت ما يفيد بتورط أفراد من عائلة معمر القذافي في قضية فساد متورط فيها بالفعل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.



ونشرت وزيرة العدل السابقة والنائب العام السابق جودي ويلسون-رايبولد ما مكالمة هاتفية توضح تورط ترودو في قضية فساد كبرى.



وتعود القضية إلى لشركة المقاولات الكندية العملاقة إس إن سي لافالين، حيث قامت الشركة في عام 2012 بمصادرة عدد من الوثائق التي تفيد بتورط الشركة في قبول رشاوى من قبل بعض الأفراد من أسرة القذافي حيث اتفقت الشركة على ارسالهم للمكسيك.



وكانت صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد نشرت ما يفيد بحصول الشركة على رشوة مالية بقيمة 36 مليون دولار لمسؤولين ليبيين بين عامي 2001 و2011.