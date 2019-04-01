القاهرة : الإثنين 01 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
مصر
الإثنين 01/أبريل/2019 - 12:46 م

مواقف دفعت القمة العربية لإدانة تركيا وإيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألفت الكحلي
dostor.org/2574923

"إن التدخلات، من جيراننا فى الإقليم، وبالأخص إيران وتركيا، فاقمت من تعقد الأزمات وأدت إلى استطالتها، بل واستعصائها على الحل.. ثم خلقت أزمات ومشكلات جديدة على هامش المعضلات الأصلية.. لذلك فإننا نرفض كل هذه التدخلات وما تحمله من أطماع ومخططات.. ونقول بعبارة واضحة إن ظرف الأزمة هو حال مؤقت، وعارض سيزول طال الزمن أم قصر.. أما التعدى على التكامل الإقليمى للدول العربية ووحدتها الترابية، فهو أمر مرفوض عربيًا بغض النظر عن المواقف من هذه القضية أو تلك، كما أنه لا مجال لأن يكون لقوى إقليمية جيوب فى داخل بعض دولنا تسميها مثلًا مناطق آمنة.. ومن غير المقبول أن تتدخل قوى إقليمية فى شؤوننا الداخلية بدعم فصيل أو آخر تحت غطاء طائفى لا يكاد يخفى ما ورائه من أطماع امبراطورية فى الهيمنة والسيطرة".

بهذه الكلمات وجه السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية انتقادات شديدة اللهجة، لكل من إيران وتركيا، وذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة العربية في دورتها الـ 30 التى عقدت بالعاصمة التونسية أمس الأحد 31 مارس، معلنًا رفض الدول العربية للتدخل الإقليمي في الشئون الداخلية لها.

وتعددت أوجه التدخل من جانب البلدين، حيث يمكن رصد بعضها فيما يلى:

إيران في سوريا واليمن
منذ قيام الثورة السورية في عام 2011، أمدت إيران حليفها الرئيس السوري بشار الأسد بالقوات والسلاح، في مواجهات المعارضة السورية، وكذلك في مواجهة الجماعات الإرهابية التي نشأت نتيجة هذا الصراع.

وعلى الرغم من أن كافة الحلول المطروحة للأزمة السورية يتصدرها ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية، إلا أنه يبدو أن هناك إصرار من الجانب الإيراني على أن يكون جزءًا من الحل في سوريا.


** تركيا في شمالي سوريا والعراق

بحجة "الدفاع عن النفس" الذي أقرته الأمم المتحدة، تتدخل القوات التركية بين الحين والآخر في شمالي سوريا والعراق، لمواجهة الأكراد السوريين وحزب العمال الكردستاني، كما اقترحت تركيا إنشاء منطقة آمنة يتراوح عمقها بين 30 و32 كيلومترًا في الشمال السوري، وتشرف القوات التركية على تأمينها، وهو ما ترفضه الدول العربية.

في هذا السياق، نددت العراق لأكثر من مرة التدخلات العسكرية التركية في الأراضي العراقية منذ تواجدها بمعسكر بعشيقة في الشمال في عام 2015، وطالبت القوات التركية بالانسحاب الفوري، كما أكدت العراق أنه ليس هناك أية اتفاق بين البلدين لاستمرار القوات التركية بالعراق.


** تركيا وسفينة محملة بالأسلحة

لم تتوقف تركيا عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا، حيث تمكن الجيش الليبي، لأكثر من مرة، من ضبط سفينة تركية محملة بأطنان من الأسلحة والذخائر، علمًا بأن بيانات السفينة كانت تشير إلى أنها تحمل مواد بناء. علمًا بأن بيانات السفينة كانت تشير إلى أنها تحمل مواد بناء.

جاء ذلك في الوقت الذى تهدف فيه الجهود العربية والأممية إلى إيجاد حل سياسي بليبيا، يعتمد على الليبيين أنفسهم، والتأكيد على أن الحل العسكري يزيد الأمور تعقيدًا.

في الصدد ذاته، كان خفر السواحل اليوناني قد أوقف، في يناير الماضي سفينة تركية كانت متوجهة إلى ميناء "مصراتة" وعلى متنها أطنان من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، دعمًا للجماعات الإرهابية، وكانت السفينة تتخذ إجراءات التمويه نفسها، إذ رفعت علم "تنزانيا".

ووفق الجيش الليبي، فإن تركيا قد سعت بمساعدة من قطر، منذ سقوط نظام القذافي، إلى إغراق ليبيا بالأسلحة، الأمر الذي كشف عنه الجيش الليبي أثناء قيامه بتحرير مدينة “درنة” من فلول القاعدة والإرهابيين، عندما استعرض الأسلحة التركية التي غنمها من تلك الجماعات بعد هزيمتها.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر

منذ 3 أيام

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت

منذ أقل من شهر

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد

منذ أقل من شهر

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها

منذ أقل من شهر

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب

منذ أقل من شهر

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

الآن

8.3 مليار جنيه تراجعا فى قيمة التعاملات بالبورصة خلال مارس

فوز مرشح المعارضة في اسطنبول على منافسه من العدالة والتنمية

بعد غياب 7 سنوات.. ألمانيا تتولى رئاسة مجلس الأمن

الممثل الكوميدي زيلينسكي يتصدر سباق الرئاسة الأوكراني بعد فرز نصف الأصوات

ads
الأكثر قراءة

المالية تعلن أسعار الدولار الجمركي الجديدة

بلاغ يتهم أيمن نور بالتحريض على قلب نظام الحكم

استيلاء العادلى على أموال الداخلية وأحداث "مدينة الإنتاج الإعلامى" أبرز محاكمات اليوم

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

بايرن ميونخ يواجه المنتخب الصيني في مايو

مصيلحي: الأهلي يسعى لنيل بطولة أفريقيا للأندية للطائرة

بنزيمة يسجل إنجازا تاريخيا عجز عنه ميسي ورونالدو

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

المالية تعلن أسعار الدولار الجمركي الجديدة

بلاغ يتهم أيمن نور بالتحريض على قلب نظام الحكم

استيلاء العادلى على أموال الداخلية وأحداث "مدينة الإنتاج الإعلامى" أبرز محاكمات اليوم

زوجة أحمد الفيشاوي ندى الكامل تكشف سر قرار طلاقهما

الرئيس نيوز

غوتيرس في القاهرة اليوم لبحث نتائج "قمة تونس"

أنقرة تخلع الحزب الإسلامي بعد ربع قرن

ليبيا إلى حكومة وطنية برئاسة حفتر والسراج

مصادر: لا توافق حول زيادة مدة النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية

مصادر برلمانية: "مجلس الشيوخ" سيضم 279 مقعداً

كشكول

بالصور.. الجامعة المصرية الصينية تشارك في فعاليات "منتدى الطب الصيني"

طلاب الأول الثانوي: "امتحان الفلسفة فى مستوى الطالب اللى مش مذاكر"

ننشر رابط امتحان الرياضيات للأول الثانوي

بالصور.. "الأشباح" يفوز في مسابقة العباقرة بعلوم المنوفية

طب بشرى كفر الشيخ تتوج بالمركز الأول في مسابقة "KSU Got Talent"

الأمصار

بإجراء على تويتر.. مرشح المعارضة التركية يعلن فوزه في إسطنبول

بعد هروب تميم من قمة تونس.. شقيق أمير قطر يُغرد

في تحدي جديد للعقوبات الأمريكية.. إعفاء السياح الإيرانيين من رسوم تأشيرات العراق

أنباء عن استقالة بوتفليقة هذا الأسبوع

السلطات الجزائرية تمنع إقلاع وهبوط الطائرت الخاصة لمدة شهر

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

احتفالية بيوم الصحة العالمى بالقاهرة الجمعة

اللحوم الحمراء تسبب الموت المبكر

"باحثون" يربطون بين نوبات العمل المسائية للنساء والإجهاض

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

غدًا.. الذكرى الـ12 لليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎