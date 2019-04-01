ضبط 5458 قضية تهرب ضريبي قيمتها 6 مليارات جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5458 قضية في مجال الضرائب والرسوم خلال شهر مارس، بلغ إجمالى حجم التعاملات فيها أكثر من 6 مليارات جنيه تم إخفاؤها عن مأمورية الضرائب العامة.



أسفرت الحملات عن ضبط 5458 قضية في مجال الضرائب والرسوم وذلك على النحو التالى: ضبط 1024 حالة تهرب ضريبى فى مجال الضرائب العامة والقيمة المضافة، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 6 مليارات 482 مليونًا و492 ألفًا و973 جنيهًا، تم إخفاؤها عن مأمورية الضرائب العامة وقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكافحة بمصلحة الضرائب.



كما تم ضبط 2550 قضية فى مجال (الجمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - الضرائب العقارية والملاهى - تحرى مدين ولجان فحص) وتنفيذ 1884 حكم قضائى، وقد تم التصالح في 929 قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها 9 ملايين و492 ألف و75 جنيهًا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا.