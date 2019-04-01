شيكو وهشام ماجد في 6 أكتوبر من أجل "اللعبة"

يصور كلا من الفنان هشام ماجد وصديقه الفنان هشام محمد الشهير بـ"شيكو" مشاهدهما اليوم الإثنين، بمدينة السادس من أكتوبر داخل الديكور المخصص للعمل بأحد الفنادق الكبرى، ومن المقرر عرض العمل في الماراثون الرمضاني المقبل.



وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم" الذي يجسده "شيكو" والآخر "شوما" الذي يقوم بدوره هشام ماجد، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا "لعبة إلكترونية" أمريكية الأصل تجبرهما على فعل أشياء حتى تتدمر حياتهما.



"اللعبة" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين، منهم الفنان أحمد فتحى، محمد ثروت، دعاء رجب، وميرنا جميل، وهو من إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وتحت إشراف فادى أبو السعود.