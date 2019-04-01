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الإثنين 01/أبريل/2019 - 12:38 م

ياسمين عبدالعزيز تدخل معسكر مغلق في شبرا منت

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2574908

قررت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الدخول في معسكر مغلق بمنطقة شبرا منت؛ للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد "لآخر نفس" قبل الانتقال إلى ديكور آخر للعمل، حيث اتفقت مع المخرج حسام علي، على الانتهاء من كافة مشاهد العمل في هذا الديكور بدلًا من التنقل بين الديكورات المختلفة؛ وذلك لسرعة إنجاز أكبر عدد ممكن من الحلقات خلال هذه الفترة.

من جهة أخرى، انتهى مؤلفو مسلسل "لآخر نفس" أمين جمال وطارق الكاشف من كتابة السيناريو بالكامل، وتم تسليم الـ30 حلقة إلى الشركة المنتجة ليكون أول الأعمال الرمضانية التي تم الانتهاء من كتابة حلقاتها بالكامل.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز قررت الابتعاد عن الكوميديا هذا العام، وتقديم مسلسل اجتماعي إنساني حيث تجسد شخصية مهندسة ديكور تفقد زوجها في ظروف غامضة.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف وإخراج حسام على، وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

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