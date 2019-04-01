الاندبندنت: داعش يعدم شابا بريطانيا بعد تسريبه معلومات لأجهزة استخباراتية

كشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية النقاب عن إعدام تنظيم داعش شابا بريطانيا عضوا به بتهمة الجاسوسية لإفشائه معلومات عن مكان قيادي بالتنظيم.



وذكرت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين - أن الشاب البريطاني، محمد إسماعيل، غادر بريطانيا متجهًا إلى سوريا في عام 2014 عندما كان في الثامنة عشر من عمره، لافتة إلى أن داعش إعدم الشاب البريطاني في عام 2016 للاشتباه في إفشائه معلومات لأجهزة استخبارات غربية عن مكان قيادي بارز في التنظيم يدعى ناصر موثانا..



ونلقت الصحيفة عن عضو في جهاز الأمن بداعش، لم تذكر اسمه، قوله إن إسماعيل اعترف بخيانة التنظيم بعدما تم قتل موثانا في غارة جوية أمريكية في الموصل، موضحا أن داعش استجوبت إسماعيل واعترف بكل شيء وتم قتله بعد ذلك.



وكشف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن التنظيم استجوب الشاب البريطاني وقتله في الرقة إلا أن وسيلة الإعدام غير معروفة.



ويأتي ذلك عقب سقوط باغوز آخر جيوب داعش في شمال سوريا الشهر الماضي والتعرف على مسلحين بريطانيين بالتنظيم.

