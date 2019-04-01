انهيار منزل عشوائي دون خسائر في الأرواح بالقليوبية

انهار منزل عشوائي بقرية القشيش مركز شبين القناطر دون خسائر أو إصابات بشرية، حيث تبين أن المنزل مقام في الأراضي الزراعية وملك سائق على مساحة 250 متر مربع بشبين القناطر.



كشف العميد محمد جندية مأمور مركز شبين القناطر عن ورود بلاغ بإنهيار جزئي بمنزل عشوائي بناحية القشيش، فانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم فرض كردون أمنى بالمكان لمنع اقتراب المارة.



وتبين من المعاينة أن المنزل مكون من طابق واحد "ثلاث غرف وصالة وحظيرة ماشية" على مساحة 250 متر تقريبًا داخل أرض زراعية، ومقام بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق والألواح الخشبيه ملك "ناصر. م. م" 45 سنة، سائق، حيث تبين وجود انهيار جزء من حائط غرفة المعيشه من الناحية الغربية بمساحة 2 × 1.50 متر تقريبًا وانهيار جزء من حائط حظيرة الماشيه بمساحة 1.50 × 2 متر تقريبًا.



ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، فتم إخلاء المنزل وتعيين الحراسه اللازمة عليه وأخطر مجلس مدينة شبين القناطر لإتخاذ شئونه حيال المنزل وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2858 إداري مركز شبين القناطر وتولت النيابة العامة التحقيق.