الولايات المتحدة ترسل 6 زوارق قيمتها 12 مليون دولار لفيتنام

قالت سفارة الولايات المتحدة في هانوي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة سلمت ستة زوارق دورية قيمتها 12 مليون دولار لخفر السواحل الفيتنامي وسط علاقات دافئة بين الخصمين السابقين، بالإضافة إلى 12 سفينة حربية أخرى من طراز "Metal Shark" وقاطعة عالية التحمل قدمتها الولايات المتحدة إلى فيتنام في العامين الماضيين.



وأكدت السفارة في بيان، أن تسليم سفن الدورية هذه يمثل تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وفيتنام في مجالات إنفاذ القانون البحري والبحث والإنقاذ البحري وعمليات المساعدة الإنسانية البحرية داخل المياه الإقليمية لفيتنام والمنطقة الاقتصادية الخالصة".