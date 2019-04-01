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الإثنين 01/أبريل/2019 - 12:34 م

البشير يدعو المعارضة السودانية إلى المشاركة في عملية السلام

عمر البشير
عمر البشير
dostor.org/2574896

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الإثنين، عن قومية قضية إحلال السلام في مناطق العمليات المختلفة في السودان، داعيا قوى المعارضة في داخل وخارج البلاد للمشاركة في عملية السلام.

وأكد البشير، خلال افتتاحه اليوم الدورة البرلمانية الجديدة، استعداده تقديم كافة التنازلات في سبيل إحلال السلام خلال العام الحالي، مشددا على التزامه بالوقف الدائم لإطلاق النار بجميع مسارح العمليات العسكرية في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مع تأكيده على انحسار التمرد في البلاد.

وجدد البشير الدعوة للقوى السياسية المعارضة وقوى الشارع والمجتمع المدني للموافقة على الدخول في الحوار، وفق تدابير وإجراءات يتم الاتفاق عليها معا باعتباره الخيار الأوحد للوصول بالبلاد إلي بر الأمان، ولتأسيس حاضنة قومية تتسع الجميع.

وأكد البشير أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الإجراءات التي تعزز مسار الحوار، وتهيئ البلاد للتحول الوطني، لافتا إلى أن التحولات التي شهدتها البلاد في المسار السياسي، والبناء الهيكلي للدولة تمثل قاعدة لبناء منظومة صالحة للجلوس والتفكير من أجل الوطن.

وسيطرت قضايا السلام والشباب بشكل لافت على خطاب البشير أمام البرلمان، وغابت عنه أي حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بالبلاد.

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