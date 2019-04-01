ذا بانكر: السيسي دفع مصر لتحسين أساسياتها الاقتصادية

أكدت مجلة "ذا بانكر" البريطانية، أن صندوق النقد الدولي مستعد لإطلاق الشريحة التالية من حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار لمصر، في ظل سعي الحكومة المضي قدمًا في برنامج الإصلاحات الاقتصادية.



وتابعت أن بعض هذه الإصلاحات رغم أن كان لها تأثيرات سلبية قصيرة الأجل إلا أنها عززت من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.



وأضافت أن مصر وضعت الاضطرابات التي حدثت خلال العقد الماضي، ورائها وبدأت تتطلع إلى نمو أكبر واقتصاد أكثر تنوعًا وعلى الرغم من التحديات الدولية يستمر الاقتصاد المصري في الارتفاع.



وأشارت إلى أنه وفقًا لؤسسة "موديز" للتصنيف من المتوقع ن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 5.5% خلال عام 2019، وإلى 5.8% خلال عام 2020، مع تراجع معدلات التضخم بصورة كبيرة، كما أن معدلات البطالة وصلت لأدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، ورؤية مصر 2030 نحو نموذج اقتصادي متوازن وتنافسي ومتنوع تسير على النحو المنصوص عليه، والخطة في طريقها للتبلور.



وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ وصوله للسلطة في عام 2014 وهو يدفع مصر على طريق تحسين اساسياتها الاقتصادية وبالفعل أطلق برنامج الإصلاح بعيد المدى واخر عام 2016.



وتابعت أن الحكومة المصرية تواصل تطلعها نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، وفي عام 2016 أطلق البنك المركزي برنامج مدته أربع سنوات بقيمة 25 مليار دولار يوفر حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار الجهود المبذولة للحد من البطالة وتشجيع الشباب على البدء في أعمالهم التجارية الخاصة.



وأضافت أن الحكومة المصرية اعتمدت بعض التغيرات التشريعية ما جعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين والأجانب والمحليين، بالإضافة إلى تعويم العملة، الأمر الذيجعل البلاد جاذبة بصورة أكبرللشركات الأجنبية بسبب انخفاض التكاليف.



ولفتت المجلة إلى أن مصر لديها الآن المكونات الصحيحة للنجاح خصوصًا مع انتعاش القطاع السياحي، وتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن تكون مصر سابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.