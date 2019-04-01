رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن ينتقد الإنفاق العسكري الألماني

انتقد رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، فولفجانج إيشينجر، الإنفاق العسكري الألماني المنخفض.



وقال لصحيفة "فيلت" الألمانية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، إنه لن يتم تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي "ناتو"، المتمثل في إنفاق 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لشئون الدفاع بشكل معلن، وأضاف: "لم نعد نريده".



وتابع المسئول الأمني البارز: "إننا نسعى إلى تخفيف الشعور بالإحباط الذي يسببه إعلاننا لنسبة 1.5% في واشنطن وبروكسل".



يشار إلى أن حلف شمال الأطلسي يحتفل، هذا الأسبوع، بالذكرى السبعين لتأسيسه، وسوف يلقي الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، خطابًا في اجتماع مشترك للكونجرس الأمريكي، يوم الأربعاء المقبل، عندما يزور واشنطن بدعوة من رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي.



وشدد إيشينجر على ضرورة أن تسأل الحكومة الألمانية نفسها إلى أي مدى سيكون الإنفاق الدفاعي عاليا، إذا لم يكن حلف الناتو موجودا، وقال: "بالتأكيد الضعف"، مؤكدا أنه لن يتم حينئذ إنفاق 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، وإنما ستكون نسبة الإنفاق العسكري 3 أو 5ر3 بالمئة، "وإلا سنكون عميا وصما وعزلا".



يشار إلى أن الجدل حول الإنفاق العسكري الألماني احتدم في منتصف شهر مارس الماضي مجددا، بعدما تم إعلان الركائز الأساسية للموازنة في عام 2020، وصحيح أنها تشمل زيادة في الأموال المخصصة للإنفاق العسكري، إلا أنها أقل مما طلبته وزيرة الدفاع الاتحادية، أورزولا فون دير لاين.



وكان السفير الأمريكي ببرلين، ريتشارد جرينيل، قد انتقد خطة الموازنة، ووصفها بأنه "غير مقبولة"، ورفض كثير من الساسة الألمان أي تدخل في الشئون الداخلية عقب ذلك.