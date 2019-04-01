البحوث الإسلامية: نفذنا 987 قافلة و151 ألف لقاء بحملات التوعية

أفاد مجمع البحوث الإسلامية في تقريره ربع السنوي للعام الجاري عن تنفيذ الكثير من الأنشطة والفعاليات التوعوية، من خلال التواصل المباشر والإلكتروني مع المواطنين بمشاركة وعاظ الأزهر من مختلف محافظات الجمهورية.



وقال المجمع - في تقريره اليوم الاثنين - إن الفعاليات التي أطلقها المجمع أسفرت عن تنظيم نحو 987 قافلة توعوية استهدفت جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية، وركزت بشكل أكبر على المناطق الأكثر احتياجًا، كالعشوائيات والمناطق الحدودية والنائية لنشر القيم الأخلاقية والمجتمعية، وتقديم حلول واقعية للمشكلات التي يعاني منها المجتمع.



وأضاف أنه من بين هذه المشكلات التفكك الأسري، وانتشار ظاهرة الطلاق، والتنمر بين الأطفال، بالإضافة إلى التحذير من مخاطر المفاهيم المغلوطة التي تروج لها جماعات العنف والتطرف، فضلا عن تشجيع الناس على الإخلاص في العمل وبذل المزيد من أجل زيادة الإنتاج.



وأوضح المجمع أن وعاظ الأزهر الشريف خلال الربع الأول من العام الجاري عقدوا نحو 2993 مقهى ثقافيا لمواجهة الأفكار المتطرفة والدخيلة على المجتمع.



ولفت إلى أنه تم تنظيم 12 حملة توعوية موافقة للأحداث المتطورة في المجتمع لعلاج بعض الظواهر والمشكلات المجتمعية المتجددة، حيث تنوعت تلك الحملات التي نفذ من خلالها وعاظ الأزهر الشريف نحو 151 ألفا و661 لقاء، ما بين حملات لمواجهة خطر المخدرات، وأخرى للتوعية بحق الشهيد.



وبين أنه تم إطلاق حملة "التوعية بترشيد استهلاك المياه"، حيث تم تنفيذ لقاءات تلك الحملات في المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة وقطاعات الأمن المركزي، بالإضافة إلى لقاءات بعض العائلات ودور الرعاية الاجتماعية.



وأكد المجمع أنه تم تنظيم 6 آلاف و239 ندوة ثقافية في معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة والسجون، ومراكز الشباب، ودور الثقافة، والتي تناولت هذه الندوات الحفاظ على الوطن ومقدراته، وفضل التضحية في سبيله، وشرف الجندية وأهميتها، وأهمية القيم الأخلاقية والإنسانية في حياة الناس، ودعم مبادرات التعايش المشترك، والتركيز على المشتركات الإنسانية وبيان أثرها في التعايش السلمي بين الناس.



وأوضح أن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية المنتشرة على مستوى الجمهورية استقبلت نحو 186 ألفا و253 سؤالا في الموضوعات المختلفة التي يحتاج إليها الناس كالمعاملات والأحوال الشخصية والعبادات، كما استقبل الموقع الإلكتروني الرسمي للمجمع لعدد من الأسئلة الإلكترونية التي بلغت نحو 11 ألفا و197 فتوى تمت الإجابة عليها إلكترونيا.



وفيما يتعلق بجانب التدريب والـتأهيل المستمر للوعاظ، نظم المجمع 19 دورة تدريبية تأهيلية لتأهيل الوعاظ والواعظات والباحثين في المجالات العلمية المختلفة مثل العقيدة والتيارات الفكرية، والفقه وأصوله، والقواعد الفقهية، وفقه المعاملات، والأحوال الشخصية، وقضايا فقهية معاصرة، والفقه الطبي، والمواريث بالإضافة إلى الموضوعات العامة وبيان معالم منهج الأزهر الشريف.



ولفت المجمع إلى أنه تم تنظيم 4 ورش عمل لتدريب الوعاظ بعنوان "الوفاق الأسري وأثره على قوة المجتمع" لأعضاء وأمناء لجان الفتوى على مستوى الجمهورية لتأهيلهم على التعامل مع المشكلات الأسرية الواردة إلى الوحدة.



وفي إطار اهتمام المجمع بالطلاب الوافدين والأنشطة الثقافية التي ينظمها لهم، عقد المجمع "مراجعة ليلة الامتحان" للطلاب الوافدين قبل انتهاء الفصل الدراسي الأول، بمشاركة أساتذة تلك المواد من جامعة الأزهر، كما بدأ تنظيم محاضرات تقوية للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.



وأشار إلى أنه في إطار الدور العالمي للأزهر الشريف وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب انتهى مجمع البحوث الإسلامية من الاختبارات التحريرية والشفوية، والمقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، وذلك لاختيار أفضل الكوادر سواء على مستوى الأداء العلمي، والمظهر الخارجي.



كما شارك المجمع في معرضي القاهرة والإسكندرية الدوليين للكتاب من خلال إتاحة إصداراته العلمية التي تتجاوز مائة عنوان في قضايا فكرية مهمة ومنها الخلافة، والحاكمية، والجهاد، ودار الإسلام ودار الحرب، بالإضافة إلى الإصدارات التي تناقش العديد من المشكلات المجتمعية كالتفكك الأسرى وآثاره الاجتماعية، العنف المدرسي، المسؤولية الأسرية، التغيرات المعاصرة وأثرها في العلاقات الاجتماعية والأسرة.



وأشار المجمع إلى الإصدارات التي ترسخ لقضية المواطنة في عقول وأذهان الناس، وبيان أهمية وضرورة العيش المشترك بين الجميع، وذلك بالإضافة إلى توزيع 15747 من مجلة الأزهر على عدد من مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة.