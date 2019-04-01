ضبط 77 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بالكافتيريات والأكشاك

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، شن الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف مُحيط الكافتيريات والجامعات، وأماكن التجمعات الشبابية "الكافتيريات – الأكشاك" بكل أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكل أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.



أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 77 قضية "اتجار، وحيازة مواد مخدرة" و89 متهمًا خلال 72 ساعة، وضبط خلالها كميات من المواد المخدرة، كما تم ضبط بحوزة المتهمين 44،960 ألف جنيه من حصيلة البيع و81 هاتف محمول، و16 سلاح أبيض، وسيارتين و7 دراجات نارية تستخدم في أنشطتهم المؤثمة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة، وجار استمرار الحملات الأمنية.