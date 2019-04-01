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الإثنين 01/أبريل/2019 - 12:25 م

تقرير برازيلي: قطر تتجنب الصدام مع الـ"فيفا"

تقرير برازيلي: قطر
نيفين أشرف
dostor.org/2574877

قال موقع "يو أو إل" البرازيلي، إن قطر تتجنب الصدام مع الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يخص مقترح زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 فريقًا 32، إلا أنها في الوقت ذاته، تفضل إبقاء عدد المنتخبات المشاركة 32 فريقًا كما هو متفق عليه مسبقًا.

وذكر تقرير الموقع البرازلي، إن مسؤولي الـ"فيفا" والمسؤولون عن تنظيم المونديال في قطر، سيعقدون اجتماعًا مهمًا في يونيو المقبل، لمناقشة ما إذا كان كأس العالم 2022 سيضم 32 منتخبًا أم 48.

وأشار التقرير، إلى أن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر بالفعل، زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، إلا أنه يسعى إلى تطبيق المقترح ذاته في المونديال الأول داخل الشرق الأوسط، بينما تتجنب قطر الصدام مع الـ"فيفا" حول هذا الأمر.

وأجرى الموقع البرازيلي، زيارة إلى قطر، استمع خلالها إلى عدد من المنظمين والموظفين الذين أبدوا تفضيلهم للتنظيم المونديال بمشاركة 32 فريقًا دون زيادة في عدد المنتخبات أو مشاركة دول أخرى في تنظيمه.

ونوه التقرير، إلى أن الإتفاق مع الإتحاد الدولي لكرة القدم، يتضمن بعض البنود المهمة في المناقشة، من بينها: تنظيم كأس العالم في الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022 وبمشاركة 32 فريقًا، ومن ثَمَ، فإن أي تغيير يحتاج إلى موافقة قطر.

وأضاف التقرير، أن الأمر يتعدى فرض الـ"فيفا" للمقترح، في ظل استمرار الأزمة الدبلوماسية بالمنطقة الخليجية، إذ أن الطائرات القطرية ليس بإمكانها عبور المجال الجوي للدول المجاورة في المملكة العربية السعودية، الإمارات، والبحرين، وهو ما يؤثر بالفعل على اقتصاد شركات الطيران، والتي تحتاج إلى تحويل المسارات والطيران لفترة أطول.

وأوضح، أن مقترح الـ"فيفا" في زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر، يهدف إلى مشاركة البطولة أو تقسيم تنظيمها مع دولة أو دولتين، فيما نوه التقرير، إلى أن المقترح قد يبدو غير عمليًا.

وقال التقرير، إنه في ظل وجود ثمانية ملاعب، والتخطيط لإقامة البطولة لمدة 28 يومًا، يصبح مقترح زيادة عدد المنتخبات وإقامة مونديال يضم 48 فريقًا، اختيارًا غير مجدي من الناحية العملية، إذ يتطلب الأمر تغيير الخدمات اللوجستية بطريقة عميقة، والتي قد لا ترضي المنظمين.

وذكر الموقع البرازيلي، أنه على المستوى العلني، يمتنع المسؤولون عن تنظيم كأس العالم في قطر، عن الدخول في نزاع، إلا أنهم مصممون على إبقاء عدد المنتخبات 32 فريقًا كما هو متفق عليه منذ أن تم إسناد تنظيم البطولة إلى الدوحة في عام 2010، كما أنه لا يمكن للـ"فيفا" اتخاذ قرار من جانب واحد، وإنما موافقة قطر مطلوبة لإجراء أي تغيير.

تقرير برازيلي: قطر تتجنب الصدام مع الـ"فيفا"
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