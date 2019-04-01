بدء موسم حصاد محصول الكتان في الغربية

أكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن المساحة المنزرعة من محصول الكتان بالمحافظة 6290 فدانًا، مضيفًا أنه تم بدء موسم الحصاد لمحصول الكتان بالحقول الإرشادية التي يشرف عليها الإرشاد الزراعي بالغربية.



جاء ذلك بحضور الدكتور فؤاد عبدالرحمن رئيس قسم الألياف بمركز بحوث الجميزة، وعدد من الأساتذة بمركز البحوث وعدد من المزارعين ومشرفي الجمعيه ومهندسي إرشاد المركز.



وكشف المهندس محمد سلام مديرعام الإرشاد الزراعي بالغربية، أنه تم اليوم عمل يوم حصاد لمحصول الكتان بمركز زفتى بناحية شبرا اليمن في حوض الخرس الشرقى حقل المزارع "محمد أحمد حسين" وتبلغ مساحة الحقل فدان.



وأضاف "سلام" أن الصنف المنزرع هذا العام هو صنف جيزة 12 وهو صنف جديد صفاته الانتاجية عالية مقارنة بالأصناف الأخرى، حيث أنه من المتوقع إعطاء إنتاج أكثر من القش والبذور والألياف.



يذكر أن الإرشاد الزراعي يشرف على حقلين إرشاديين بمركزي سمنود وزفتى، ومقدم لهما خدمة إرشادية 70 كيلو بذرة وخدمة إرشادية طوال الموسم.