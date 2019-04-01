طائرة "كونراد أديناور" تعود إلى التحليق عقب 4 أشهر من التوقف

عادت طائرة "كونراد أديناور" المخصصة لكبار مسئولي الدولة في ألمانيا، إلى التحليق مجددا، اليوم الإثنين، عقب 4 أشهر من خضوعها لإصلاح شامل.



وكانت الطائرة تعطلت خلال توجه المستشارة أنجيلا ميركل إلى بوينس آيرس؛ للمشاركة في قمة العشرين في نهاية نوفمبر الماضي.



وأقلع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على متن الطائرة إيرباص (إيه 340) في ساعة مبكرة من صباح اليوم، متوجها إلى نيويورك، لتسلم رئاسة ألمانيا مجلس الأمن خلال أبريل الجاري.



وكانت "وحدة المحول المقوم" تعطلت في الطائرة، في 29 نوفمبر الماضي، ما أدى إلى تعطل اثنين من الأنظمة اللاسلكية في الطائرة، وكان من المفترض أن يحل أحد النظامين محل الآخر في حال تعطل أحدهما.



وتسبب العطل أيضا في عدم تمكن الطيار من تسريب وقود الطائرة في الجو لتقليل حمولة الطائرة عند الهبوط.



وأدى العطل إلى عودة ميركل إلى مطار كولونيابون الألماني، واضطرت المستشارة إلى التوجه إلى بوينس آيرس على متن طائرة تجارية، ووصلت متأخرة يوما إلى القمة.



وتم إصلاح الطائرة وإجراء صيانة شاملة عليها في ترسانة شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران في هامبورج.