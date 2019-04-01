وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء فرع توثيق مدينتي بالقاهرة الجديدة

أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، قرارًا بإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق مدينتي بالقاهرة الجديدة"، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة الجديدة مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.



ونشرت صحيفة "الوقائع المصرية"، قرار وزير العدل اليوم الإثنين، والذي جاء بعد الاطلاع على قوانين تنظيم الشهر العقاري، التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وقرار وزير العدل رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مأمورية للشهر العقاري والتوثيق بنادي القاهرة الجديدة باسم مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة الجديدة تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقرها بداخل نادي القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.