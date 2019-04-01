بايرن ميونخ يواجه المنتخب الصيني في مايو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم لاثنين أن الفريق سيلتقي المنتخب الصيني في مباراة ودية تقام في بكين في مايو المقبل.



وأوضح النادي في بيان أن المباراة المقررة على ملعب الاستاد الوطني في بكين في 29مايو ستقام بدعم من شركة "اليانز" للتأمين، أحد الجهات الراعية للفريق البافاري.



وسيقوم بايرن ميونخ، الذي يمتلك مكتبا في شنغهاي وعدة مدارس كرة قدم في الصين، بجولته الرابعة إلى الصين، إما عقب آخر مبارياته في الدوري الألماني (بوندسليجا) في 18 مايو أو عقب نهائي كأس ألمانيا في 25 مايو في حالة التأهل.



وقال كارل-هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ "نادينا ينشط في الصين منذ عدة أعوام ويدعم تطوير الكرة هناك عبر العديد من المبادرات."



وأضاف "نرحب كثيرا بالتزام شريكنا، شركة اليانز، ويسعدنا أننا نقوم سويا بدعم التعاون الكروي المتواصل بين ألمانيا والصين."