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الإثنين 01/أبريل/2019 - 12:22 م

الاحتلال يوزع 100 أسير فلسطيني من "نفحة" على سجون أخرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2574865

نقلت مصلحة إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي 100 أسير فلسطيني على الأقل من قسم 10 في سجن (نفحة)، ووزعتهم على عدة سجون في عملية وصفتها هيئة شئون الأسرى بالمبرمجة والمخططة.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه - في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الإثنين - "إن عملية النقل هذه "مبرمجة ومخططة"، مشيرا إلى أن أسرى سجن (النقب الصحراوي) اتخذوا خطوات تضامنية أمس مع الأسرى في قسم 3 للضغط من أجل فك حالة العزلة واحتجاجا على الاعتداءات الوحشية والإجرامية التي تعرض إليها الأسرى من قبل وحدات القمع والتنكيل التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الأسبوع الماضي، والتي أصيب خلالها كافة الأسرى المتواجدين في هذا القسم، واستدعى نقل حوالي 15 أسيرا إلى المستشفيات، تحت حجج واهية".

وشدد على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول تشويه صور أسرانا الفلسطينيين وكأنهم ارهابيون ومجرمون لتعتدي عليهم، مشيرا إلى أن ما يجرى بحقهم يشكل تهديدا لحياتهم وتجاوزا صارخا لكل الأعراف الدولية.

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