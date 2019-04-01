أوساكا في الصدارة وبارتي تسجل الظهور الأول بالتصنيف العالمي

حافظت النجمة اليابانية نعومي أوساكا على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، والتي شهدت صعود الأسترالية آشليه بارتي للمرة الأولى إلى المراكز العشرة الأولى، وذلك إثر تتويجها بلقب بطولة ميامي المفتوحة.



وظلت أوساكا في المركز الأول برصيد 6021 نقطة وتليها الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 5782 نقطة، حيث أهدرت الأخيرة فرصة انتزاع الصدارة إثر هزيمتها أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا في الدور قبل النهائي لبطولة ميامي.



واكتفت هاليب بالصعود إلى المركز الثاني في التصنيف على حساب التشيكية بترا كفيتوفا، بينما قفزت التشيكية الأخرى بليسكوفا ثلاثة مراكز لتحتل المركز الرابع.



وقفزت بارتي، التي تغلبت في نهائي بطولة ميامي على بليسكوفا 7 6 (7 1) و6 3 لتحرز أكبر لقب في مسيرتها حتى الآن، مركزين لتحتل المركز التاسع بينما تراجعت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز من المركز العاشر إلى الحادي عشر.



وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات الصادرة اليوم الاثنين الموافق الأول من أبريل 2019 كما يلي:

اليابانية نعومي أوساكا في المركز الأول برصيد 6021 نقطة

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثاني برصيد 5782 نقطة

التشيكية بيترا كفيتوفا في المركز الثالث برصيد 5645 نقطة

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الرابع برصيد 5580 نقطة

الألمانية أنجليك كيربر في المركز الخامس برصيد 5165 نقطة

الهولندية كيكي بيرتنز في المركز السادس برصيد 5050 نقطة

الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز السابع برصيد 5020 نقطة

الأمريكية سلون ستيفنز في المركز الثامن برصيد 4287 نقطة

الأسترالية آشليه بارتي في المركز التاسع برصيد 4275 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز العاشر برصيد 3595 نقطة.