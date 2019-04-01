الأمن العام يوجه ضربة قاضية لمسجلي خطر في القليوبية

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، ضربة قاضية لاثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بالقليوبية، عقب نجاحه في ضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية وفرد خرطوش و500 جرام هيروين.



وردت معلومات لقطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية مفادها تردد شقى خطر، سبق إتهامه في 6 قضايا خطف وسرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا سرقة بالإكراه، على منطقة سكنه بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته بندقية آلية وبخزينتها 4 طلقات.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية اختباء مسجل شقي خطر مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالسجن المؤبد، بمنطقة المقابر بالغربية محل سكنه.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار و500 جرام هيروين ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.