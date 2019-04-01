وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس الوزراء في ذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.



جاء بها: "بمناسبة إشراقة الإحتفالات بذكرى الإسراء والمعراج يُسعدنى أن أعُرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد إذ نحتفل بتلك الذكرى الغراء التى إتصلت فيها الأرض بالسماء وتجلت فيها لمحةً من مسيرة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم لنستلهم منها الإرادة القوية لإستكمال مسيرة التنمية والبناء بمزيد من قيم الفداء والتضحية والعطاء لبلوغ مصرنا مدارج التقدم والإرتقاء حفظ الله مصر واحة للخير والأمان وسدد على طريق الحق خطى المخلصين إنه نعم المولى ونعم النصير".

