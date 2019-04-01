وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة لرئيس البرلمان في ذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.



جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب، بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بأسمى آيات التهانى وأصدق عبارات التقدير والإحتفاء ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها قيم التضحية والمثابرة والفداء إعلاءً لكلمة الحق ونصرته، لنجد فى ذلك دافعًا لنا لبذل المزيد من العطاء ومواجهة التحديات فى سبيل بلوغ مسيرة العمل الوطنى لمرتجياتها وحصد الشعب المصرى العظيم لثمار التنمية والإزدهار حفظكم الله وسدد خطاكم، ومكن لمؤسستنا التشريعية العريقة سُبل التوفيق والرشاد، فى قادم الأيام ومستقبل التحديات، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

