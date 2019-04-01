"كالوم هودسون" يشعل المنافسة بين ليفربول وبايرن ميونيخ

دخل نادي ليفربول الإنجليزي، في منافسة قوية مع بايرن ميونخ الألماني وعدد من أندية أوروبا، على ضم كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول بدأ التفاوض مع كالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، البالغ من العمر 18 عامًا، لضمه عقب نهاية الموسم الحالي.. مضيفة أن النادي الإنجليزي يرغب في الاستفادة من اللاعب في ظل عدم حصوله على ثقة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.



وأشارت الصحيفة إلى قرب كالوم هودسون أودوي من الرحيل في الصيف المقبل، لا سيما مع إصرار ساري على تهميشه، بوضعه على مقاعد البدلاء خلال فوز البلوز على كارديف سيتي (2-1)، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكان كالوم هودسون أودوي، قد طالب النادي اللندني بالموافقة على رحيله في يناير الماضي، بعدما تقدم البايرن بعرض يبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، نظير جلبه إلى ملعب أليانز أرينا.



وارتبط اللاعب مؤخرًا بعدة أندية أوروبية، يأتي على رأسها مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.