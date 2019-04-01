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الإثنين 01/أبريل/2019 - 11:13 ص

ناهد السيد تكتب: تقليعة "خالد يوسف للعمل في السيما"

ناهد السيد
ناهد السيد
ناهد السيد
dostor.org/2574691

ظروف المعيشه .. الطموح ..أيهما أم كلاهما يدفعان الفتيات الصغيرات للبحث عن عمل قبل أن ينهين دراساتهن، باعتبار أن سن المراهقة هو السن المطلوب والمفضل لأغلب الوظائف الخالية فهو حقا السن الذى يملك الطاقة والعطاء، لهذا استغل المرضى والمتحرشين دوافع الباحثات عن العمل وتفننوا فى ابتكارطرق لاصطيادهن، من خلال إعلانات وهميه لطلب وجوه جديدة للعمل بفيلم مع ممثل شهير، أوموديل لغنوه مع مطرب كبير، استيلست إعلانات، او راقصه استعراضية، وهكذا الى آخره من الأحلام البراقه التى لم تخطر ببال الباحثات عن عمل فى الكول سنتر اوحتى" آشر" لشركات الجبنه واللبن، وقد تخطر ببالها وتكون بالفعل هدفها، ففى كل الحالات تصبح الفتاه " صيده سهله " لتحقيق هذه الأحلام التى وضعت في " حجرها " فجأه ولم ينجو منها إلا من رحم ربى من فتيات صادقن امهاتهن إلى حد اخبارهن بكل كبيرة وصغيره، لذا يتم انقاذ البنت من خلال حاسه شم المصائب التى تمتلكها الأم، أو ملازمتها لها فى كل مقابله لتكتشف وتكتشف لها تخوفاتها فى مكاتب تحت بير السلم يؤجرها هؤلاء الصيادين، والتى فى الأغلب  تكون فى منطقه راقيه ،لكنها لاتتعدى كونها غرفه 3 فى 4 تحتوى على جهاز كمبيوتر وكنبه وكرسين متهالكين، وكام صورة على الجدار لعبد الحليم وشادية وفاتن حمامه وفيلم باب الحديد بالأبيض والأسود، وغرفه أخرى ملحقه بها لعمل الاختبارات بها مكتب لمساعد الصياد أو هو بذات نفسه، وكرسى للفريسه، وباقى الغرفه صماء ينطلق منها صدى صوت الخجل والمترجى للعمل ونبضات سريعه تتلاحق خلف حلم براق وهمسات ترجى الى الله بالقبول .. والإجابات لن تأتى سريعه ولا محبطه تغلف كذى قبل بعبارة " فوتى  علينا بكرة " فأيا كانت المقابله يعقبها رد واحد بمثابه تعليق الطعم فى فم السمكة " هنتصل بيكى " وهنا ورغما عن توجسات الأم تقع البنت فى الشرك اذا ما تم الاتصال فعلا، وتتم المقابله سرا حرصا على حلمها من الضياع والله أعلم بالباقى.

فقد وصلت مع فتاتى الى هذه المرحلة فى رحله البحث عن حلمها وهى لم تتعد السادسة عشر واخفيت حقيقتى ومثلت السذاجة حتى يسهل استدراجى وابنتى الى أحد المكاتب لكشف هذا العالم الغامض ،ولم تتم المقابله إلا بعد محاولات تخطيها للمرحلة الأولى من التقاط الطعم والتى تتم غالبا فى عالم الفتاه الخفى والذى يبدأ بالواتس اب أو الماسنجر وغوايتها بارسال صور شخصيه التى بالطبع يثنى عليها ويخبرها انها تشبه نيلى كريم وأنه على استعداد بأن يخلق لها دورا فى مسلسلها القادم فى رمضان هذا العام  فتسارع البنت بقفش الدورباخباره أنها أنسب واحده للدور لأنها راقصه باليه ايضا ، فتسهل عليه المهمه ليطلب منها صور بالمايوه فى اوضاع مختلفه ،ولما تدخلت لوقف سيل الطلبات التى تنساق ابنتى اليه تحددت المقابله فى مكتب تحت السلم ، الذى اصطف به فتيات من عمر ابنتى وأكبر قليلا، يأتوا  فرادى ، لكنهن يصادفن بعض هناك فقد أخفت كل منهن عن صديقه عمرها تلك المقابله لكى لا تنافسها فيها وتصبح فرصتها فى قفش الدور ضعيفه ،  وكنت الوحيده التى تصاحب ابنتها ، وتعمدت أن أنتظر لآخر الصف لألاحظ ان المقابلات لم تتعد العشر دقائق اذا كانت الفتاه ترتدى ملابسا مثيره بعض الشىء ،وبالطبع تفعل الفتاه ذلك وتضع الطلاء بالكيلو على وجهها البرىء ليصبها الدور وتكيد العوازل من صحباتها ، أما محدودى الجمال وغير المتلونات شكلا وطبيعه فقد "فلتن" من الخمس دقائق الى مجرد نظره وكلمتين فى السريع وعلى الواقف ، فليس لدي الصياد وقتا لترويض  بنت خجلى أو لا تجيد الدلع والشقاوة ، فالحصاد كثير ولله الحمد من الجاهزات لبعض الرتوش واللمسات البسيطة قبل طرحها فى الاسواق تمهيدا لأكلها طازجة ، من خلال استدراجها لأعمال لا يعلمها إلا من ذهبت اليها ، سعيا وراء الشهرة ، المال ، حيث تعتبرها الصغيرة اول سلم المجد.

هذه الظاهرة أو التقليعه التى كانت تنتشر سرا فى الوسط الفنى أخذت شكلا شرعيا بعض الشىء وتم توثيقها ونشرها علانيه وبكل جرأة بعد حادثة المخرج خالد يوسف، وكأنها حصلت على ترخيص بالظهور العلنى ، حيث تجرأ صائدى الفتيات الى فعل ذلك من خلال فتح صفحات خاصة باسماء منتجين مشاهير وفنانين ومطربين ومخرجين على الفيس بوك وتويتر والانسترجرام وكل الساحات المتدوالة لدى الصغيرات لأغوائهن بسهوله حتى لو بمجرد ارسال صور وفيديوهات او فتح الكاميرا

وليس ضروريا ان تتم المقابلات فى مكاتب وهمية ويكلف نفسه ايجار فقد أصبح الصيد سهلا والفتيات كثيرات البحث عن الشهرة وحلم العمل بالسينما والربح الكثير والسهل كما يشاع عنها

ماذا نفعل لكى نبرأ الوسط الفنى و السينما ونخلى وفاضه من هذه الجرائم؟ .. نضع الحل فى يد نقيب المهن التمثيلية دكتور اشرف زكى الذى نقترح عليه أن يصدر قرارا بتوثيق مثل هذه الاعلانات

واعتماد مكاتب بعينها لها حق عمل تجارب الاداء ، ومن يخالف ذلك يتم معاقبته بسحب رخصته مثلا ، وبتلك الطريقه يتم تحجيم انتشار صائدى الصغيرات، ثم نقفل الباب عليهم تدريجيا و على كل متحرش يستغل حاجتهن للعمل اولتحقيق احلامهن .

هذا ولا يقع اللوم على الوسط الفنى وحده وأنما يعود كل اللوم على الأسر والأمهات التى تترك فتياتهن دون رقابه فى زمن الانفتاح على العالم ، وحرية التعامل سرا مع اصدقاء افتراضين على صفحات وهمية ، فإما ان تشاركن الفتاه فى كل أحلامها وتصادقينها أو تشغلين فراغها لتصبح تحت مراقبتك طوال الوقت

كما ان هناك دور اساسى للاعلام فى فضح هذه الظاهرة وتلك التقليعه على نطاق واسع فى الاعلام المرئى والمقروء لتوعيه الفتيات وأسرهن بهذه اللاعيب لوقف تلك المهزلة التى تستهدف عصب المجتمع المصرى .

 

 

 


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