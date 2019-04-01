وزير الداخلية يبعث برقية تهنئة للرئيس بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.
وجاء في نص البرقية: "بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته أن يُكلل مسيرة سيادتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد.. سيادة الرئيس ونحن نستوحى من هذه المناسبة معانى الإحتفاء والثواب لقيم التضحية والعطاء وتعاليم الإسلام الصحيح التى جاءت لنشر المحبة والتعايش السلمى والإعتدال نستخلص اليقين الذى يدفعنا لإنجاز مستهدفاتنا نحو التقدم والنماء من خلال العمل الجاد والمثابرة ومواجهة التحديات إقتداءً بسيرة صاحب تلك الذكرى العطرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فكل عام وسيادتكم بخير ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة وشعبها فى رباط وتكاتف خلف قيادتكم الحكيمة لحصد بشائر الأمل والتنمية والإزدهار".