ضبط 3 عناصر إجرامية في السحر والجمال

واصلت وزارة الداخلية استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال مكانًا لترويج المواد المخدرة، واستمرارًا للحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية بمعرفة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها.



أسفرت جهود استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "السحر والجمال" بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام عن ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث سقط سائق، 40 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان؛ لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزته 130 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.





كما تم ضبط عاطل، 18 سنة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان؛ لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزته 100 جرام حشيش، سلاح أبيض، مبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.



كما تم ضبط مالك مستودع مواد بترولية، 58 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، ومحكوم عليه فى قضية شروع فى قتل بالسجن لمدة 10 سنوات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.