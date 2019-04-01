تطبيق الغرامات بالقطارات يثير غضب أهالي الغربية

تسود حالة من الغضب بسبب قرار تطبيق غرامة تتراوح من 10 جنيهات إلى 30 جنيها لغير حاملي التذاكر داخل القطارات.



وقال علي السيد، أحد ركاب قطار (زفتى - القاهرة): "الركاب يرفضون دفع الغرامة والخلاف يصل لمرحلة الشجار، مضيفًا ان الكمسري يدفع ثمن إصدار القرار بدون توفر عناصر أمنية لتحقيق الانضباط داخل القطار".



وأضاف "السيد" أن ركاب محطات قرى زفتى يعلنون استياءهم بسبب عدم وجود شباك تذاكر أو إغلاق الشباك في وجه الركاب لعدم وجود الموظف، وأنهم فوجئوا أن "التطويقة" وهي رسوم إضافية تقدر من خمسين قرش إلى جنيه تدفع كغرامة للحصول على التذاكر داخل القطار قد أُلغيت وتم استبدالها بالغرامة الفورية المشددة الجديدة.



بينما قالت هبة شكري، أحد ركاب قطار (زفتى - السنطة - طنطا)، أن الإذاعة الداخلية بالمحطات الكبرى تقوم بالتنويه عن الغرامة بصفة مستمرة، وباقي المحطات تم الاكتفاء بوضع لوحة تحذيرية غير واضحة بجوار شبابيك صرف التذاكر المغلقة من الأساس، مطالبة بإعطاء فرصة حتى تعتاد الناس على السياسة الجديدة.



فيما أكد مصدر مسؤول بسكة حديد طنطا، نعمل على تجديد هيكلة المنظومة وإيقاف الخسائر والعمل على التطوير، والقرار يهدف لمصلحة المواطن والبديل إلغاء عدد كبير من رحلات القطارات.