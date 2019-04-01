عاطل يحاول قتل جاره لرفضه إتمام زواجه من ابنة شقيقه في السلام

قررت نيابة السلام، اليوم الإثنين، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل جاره بالسلام.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "ماهر. ن" اعترف بارتكابه الواقعة لرفض المجني عليه إتمام زيجته من ابنة شقيقه والتي تعيش معه وهو ولي أمرها.



وأدلى المتهم بأنه المجني عليه مادي ورفض تزويجه لابنة شقيقه طمعًا في الأموال التي تتحصل عليها من عملها.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من مستشفى السلام العام يفيد بوصول "عصام. ع" به طعنة في الصدر، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.