تعليم دمياط يطلق مبادرة "بنتي نور عيني" لتخريج قيادات شابة

قرر السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إطلاق مبادرة "بنتي نور عيني"، لإعداد طالبات قياديات في كافة المدارس الثانوية بنات.



وتقرر تفعيل المبادرة بمشاركة وحدة تكافؤ الفرص بديوان محافظة دمياط، وحدة تكافؤالفرص بمديرية التربية والتعليم، وحدة تكافؤ الفرص بإدارة دمياط التعليمية.



و تهدف المبادرة الي الرقي بشخصية الطالبات القيادية، وتمكين الفتيات من استكمال تعليمهن، وإكسابهن المهارات القيادية، تنمية قدراتهن في التعبيرعن ذواتهن، وتنمية قدرتهن على التأثير في البيئة المحيطة التفاعلي بالإيجاب.



كما تهدف المبادرة الي الرقي بالسلوك الإنثوي، والآداء النسائي الناهض بالمجتمع، والمشارك فعليا في بناء وتنمية الوطن.

