بلاغ يتهم أيمن نور بالتحريض على قلب نظام الحكم

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب أيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية بالتحريض على مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم.



وجاء في البلاغ رقم 4015 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن أيمن نور العميل المتآمر ضد بلده يخطط ويدبر مع جهات أجنبية خارجية للسعي لقلب نظام الحكم في مصر، من خلال تحريضه على مؤسسات الدولة لمنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية ونشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وذلك من خلال مخططات خارجية مع بعض الأجهزة المخابراتية المعادية لمصر وقياداتها ومؤسساتها، وهى نفس الأهداف التي تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية المقيمة فى تركيا وقطر والتتنظيم الدولى لتلك الجماعة.



وأشار "محمود" إلى أنه بات من الواضح أن المتآمر أيمن نور يتاجر بخيانته لوطنه مقابل تلقيه تمويلات مالية مشبوهة من جهات مختلفة لتنفيذ تلك المؤامرة الحقيرة المعروف أطرافها، للتآمر ضد مصر وشعبها، متابعًا أن أيمن نور اصبح يتشارك فى جميع الأعمال الإرهابية الإجرامية لجماعة الإخوان الإرهابية، وأصبح يدير لهم تلك الأعمال لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر، مضيفًا أن الاتهامات الموجهة لأيمن نور عقوبتها تصل للإعدام لخيانة بلده.



وطالب "محمود" في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب أيمن نور، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإدراجه على قائمة النشرة الحمراء، وإخطار الإنتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.



وقال "محمود" في تصريحات خاصة، إن المؤتمر الذى دعا إليه أيمن نور وعقد في تركيا مؤخرًا، يؤكد أن الخائن أيمن نور أداة حقيرة فى يد أجهزة مخابراتية تحركه كما تشاء للتحريض على قلب نظام الحكم فى مصر.