استطلاع: 57 % من الأمريكيين غير مبالون بتقرير مولر حول الرئاسة

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز، وول ستريت جورنال، أن تقرير روبرت مولر الذي أنهى تحقيقه دون التوصية باتهامات جنائية ضد الرئيس ترامب لم يكن لها تأثير يذكر على الرأي العام.



وارتفعت نسبة الأمريكيين الذين يقولون إن التحقيق لم يرفع شكوكهم بشأن إدارة ترامب بمقدار عشر نقاط إلى 57 % في الاستطلاع، في حين أن نسبة الذين يقولون أنه زاد من شكوكهم انخفضت 12 نقطة إلى 36 % منذ فبراير.



وقال بيل ماكينتورف، الذي أجرى استطلاع الرأي الذي أجرته شبكة إن بي سي، وول ستريت جورنال مع بيتر هارت: "لم يكن هذا حدثًا استحوذ على الرأي العام الأمريكي".