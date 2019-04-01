وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل خطط الشراكة مع القطاع الخاص

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن مصر تنتج مليون ونصف إطار من إطارات السيارات، مشيرا إلى أنه جاري إنشاء مصنع جديد بشركة جديدة تمتلك فيه قطاع الأعمال ٤٩٪ والنسبة الباقية ملك القطاع الخاص.



وأضاف خلال مؤتمر النمو المؤثر المنعقد الآن، إنه سيتم افتتاح مصنع كيما في يونيه، وتحويله من استهلاك الكهرباء إلى الغاز، لافتا إلى أن شركه النصر للأسمدة يتم إعادة تأهيلها لتصبح طاقتها ١٢٠٠ طن يوم، وربما يتم إدخال مستثمر بخط جديد بقيمة ١٢ مليار جنيه.



وبالنسبة للشركة القابضة للأدوية، قال إننا نسعى لزيادة الحصة السوقية للشركة ولا مانع من دخول شريك جديد كموزع، مشيرا إلى أن هناك مجزر في توشكى سيتم افتتاحه الشهر المقبل مملوك لشركة جنوب الوادي التابعة القابضة للتشييد.



ولفت إلى أنه في مجال السياحة فإن هناك فرص رائعة لمساهمة القطاع الخاص في فندق شبرد لتملك ٥١٪ من الفندق، حيث أنه مطلوب مليار و٤٠٠ مليون جنيه لإكمال التطوير ليصبح ٥ نجوم بدلا من ٤ نجوم، وهناك في الأقصر ٢١ ألف متر على النيل مطروحة للشراكة مع مطور.