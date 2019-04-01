انطلاق المؤتمر العلمي الثامن لجامعة عين شمس
انطلقت بجامعة عين شمس فعاليات المؤتمر العلمي الثامن "الإبداع.. الابتكار.. الصناعة" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومحمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور خالد عنانى وزير الٱثار، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.
وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مراسم منح الدكتوراه الفخرية للأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، وتحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف المؤتمر بمشاركة وفد برئاسة الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود.
وحضر افتتاح المؤتمر نخبة من أعلام المجتمع على رأسهم الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، والمهندس العالمي هاني عازر.